Krant: 'influencer-in-chief' Trump actiever op sociale media

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is actiever op sociale media dan tijdens zijn eerste ambtsperiode. De krant The Washington Post becijferde dat hij in de 132 dagen sinds zijn aantreden 2262 berichten plaatste op zijn platform Truth Social. Tijdens zijn eerste presidentschap ging het in diezelfde periode nog om 685 berichten op Twitter. Daarbij worden ook door hem gedeelde posts van andere gebruikers meegerekend.

De krant omschrijft Trump als "influencer-in-chief", een knipoog naar de term "commander-in-chief" (opperbevelhebber van de strijdkrachten). Hij heeft op zijn eigen platform bijna 10 miljoen volgers, minder dan de 105 miljoen mensen die hem op X (het voormalige Twitter) volgen. Toch blijft zijn bereik onverminderd groot. Berichten van Trump worden door rechtse influencers verspreid op andere platforms.

Trump (78) kan via sociale media rechtstreeks met zijn aanhang communiceren en dat doet hij veelvuldig. Zo plaatste hij op één dag in maart 138 berichten.