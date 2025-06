Toeslagenstichting hoopt op voortvarend herstel toeslagenaffaire

DEN HAAG (ANP) - De Stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH) hoopt dat de afhandeling van het herstel van de toeslagenaffaire "voortvarend doorgaat", ook nu de coalitie uiteen is gevallen. "Dit was de vijfde staatssecretaris die zich hiermee bezig heeft gehouden", aldus een woordvoerder. "We gaan op naar nummer zes, denk ik. Het is nog steeds niet opgelost."

De stichting, die een initiatief is van prinses Laurentien, zegt de voortvarendheid nu te missen. Het is volgens de woordvoerder van groot belang dat "uitvoeringsblokkades worden opgelost". "Zodat we voor alle ouders kunnen toewerken naar het herstel."