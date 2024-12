Oekraïense dienst claimt Russische F-16-spionnen gepakt te hebben

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense veiligheidsdiensten hebben naar eigen zeggen een netwerk ontmanteld dat voor Rusland inlichtingen verzamelde over F-16's in het land. Oekraïne beschikt sinds kort over zulke straaljagers dankzij een aantal NAVO-landen, waaronder Nederland. Het netwerk zou voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe uitgezocht hebben hoe ze worden ingezet.

De Oekraïense dienst SBOe stelt op Telegram dat een groep van twaalf agenten is gepakt. Ze zouden in meerdere Oekraïense regio's actief zijn geweest. De groep bracht in kaart waar zich straaljagers en luchtverdedigingssystemen bevinden. De SBOe spreekt van "het grootste netwerk van agenten" die zich met dit soort spionageactiviteiten bezighouden.