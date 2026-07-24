Oekraïense drones treffen regio rond Sint-Petersburg

SINT-PETERSBURG (ANP/AFP) - Oekraïense drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna er brand uitbrak, zo melden lokale media. De gouverneur van de omliggende regio Leningrad, Aleksandr Drozdenko, liet eerder weten dat zeker vijftig Oekraïense drones de stad hadden bereikt.

Rusland zegt in totaal 571 Oekraïense drones te hebben neergehaald in de afgelopen nacht. Dat maakt het een van de grootste Oekraïense droneaanvallen van deze oorlog. Naast Sint-Petersburg werden nog zeker tien regio's onder vuur genomen, waaronder het geannexeerde schiereiland de Krim.

Kyiv heeft de droneaanvallen op Russische energie-, militaire en logistieke locaties de afgelopen weken opgevoerd. Lokale media meldden dat de aanvallen gericht waren op opslagplaatsen van de Russische online winkelgigant Wildberries. Het bedrijf liet weten dat twee van zijn magazijnen in de stad tijdelijk het werk hebben neergelegd, maar gaf niet aan of dat komt doordat het mogelijk is geraakt door de Oekraïense aanval.

De afgelopen week hebben Oekraïense aanvallen al verschillende locaties van Wildberries getroffen, waaronder distributiecentra rond Moskou. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd dat het bedrijf onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt.