ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïense drones treffen regio rond Sint-Petersburg

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 8:52
anp240726073 1
SINT-PETERSBURG (ANP/AFP) - Oekraïense drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna er brand uitbrak, zo melden lokale media. De gouverneur van de omliggende regio Leningrad, Aleksandr Drozdenko, liet eerder weten dat zeker vijftig Oekraïense drones de stad hadden bereikt.
Rusland zegt in totaal 571 Oekraïense drones te hebben neergehaald in de afgelopen nacht. Dat maakt het een van de grootste Oekraïense droneaanvallen van deze oorlog. Naast Sint-Petersburg werden nog zeker tien regio's onder vuur genomen, waaronder het geannexeerde schiereiland de Krim.
Kyiv heeft de droneaanvallen op Russische energie-, militaire en logistieke locaties de afgelopen weken opgevoerd. Lokale media meldden dat de aanvallen gericht waren op opslagplaatsen van de Russische online winkelgigant Wildberries. Het bedrijf liet weten dat twee van zijn magazijnen in de stad tijdelijk het werk hebben neergelegd, maar gaf niet aan of dat komt doordat het mogelijk is geraakt door de Oekraïense aanval.
De afgelopen week hebben Oekraïense aanvallen al verschillende locaties van Wildberries getroffen, waaronder distributiecentra rond Moskou. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd dat het bedrijf onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1293345295

Deze oplichtingstruc bij buitenlandse tankstations herkent bijna niemand — en je bent zomaar honderden euro's kwijt

IMG_4395

Waarom je altijd twee foto’s van je koffer moet maken voor vertrek

shutterstock_2529702075

Met de auto naar Italië: zoveel betaal je écht aan tol, tunnels, vignetten en brandstof per bestemming — en deze route is het goedkoopst

shutterstock_2505939243

Nederland is vol stervende vissen.

ANP-561725358

Bizar: gezin huurt vakantiehuis en ontdekt eigenaar achter geheime muur

229379301_m

Hiken is niet alleen goed voor hart en spieren, wetenschappers zien nog veel meer voordelen

Loading