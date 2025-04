Oekraïense F-16-piloot omgekomen tijdens gevechtsmissie

KYIV (ANP/AFP) - Een Oekraïense F-16-piloot is omgekomen tijdens een gevecht, heeft het leger bekendgemaakt. Het is de tweede keer dat een F-16 piloot omkomt sinds de gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne worden geleverd in de oorlog tegen Rusland.

Op 12 april 2025 kwam de 26-jarige Pavlo Ivanov om het leven tijdens een F-16-gevechtsmissie, zei het Oekraïense leger in een verklaring. "Hij werd gedood in actie, terwijl hij zijn vaderland verdedigde tegen de indringers." Het leger gaf geen verdere details over de omstandigheden en zei dat een commissie "de tragedie" onderzoekt. President Volodymyr Zelensky betuigde zijn medeleven aan de familie.

Oekraïne ontving de eerste F-16's in de zomer van 2024 van onder meer Nederland. In augustus stortte een F-16 neer tijdens het afweren van een Russische raketaanval, waarbij de piloot omkwam. Dat was tot nu toe voor zover bekend het enige verlies van een F-16 in de oorlog in Oekraïne.