Verstappen ver achter McLaren in derde vrije training Bahrein

SAKHIR (ANP) - Max Verstappen is in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein opnieuw ver achter de coureurs van McLaren geëindigd. De regerend wereldkampioen zette in de Red Bull de achtste tijd neer.

Oscar Piastri was net als in de tweede vrije training vrijdag de snelste in de hitte op het circuit van Sakhir met een ronde van 1.31,646. De Australiër was daarmee veel sneller dan de concurrentie. Zijn Britse teamgenoot Lando Norris zette op 0,668 seconde de tweede tijd neer, Monegask Charles Leclerc reed in de Ferrari de derde tijd. Verstappen moest 1,381 seconde toegeven op de tijd van Piastri.

De kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein is later zaterdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd). De verwachting is dat het dan iets minder warm is.