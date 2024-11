Rusland: nieuwe Amerikaanse basis in Polen is potentieel doelwit

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland stelt dat een nieuwe Amerikaanse luchtverdedigingsbasis in Polen het nucleaire dreigingsniveau zal verhogen en op een Russische lijst van potentiële doelwitten voor vernietiging staat. De basis in het noordelijke dorp Redzikowo, bij de Oostzee, werd vorige week geopend.

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van "een provocerende stap in een reeks van diep destabiliserende acties" van de Verenigde Staten en NAVO-bondgenoten op strategisch gebied. Ze zei dat vanwege de aard en ernst van de dreigingen die westerse militaire faciliteiten vormen, de militaire basis in Polen al geruime tijd op de lijst staat van mogelijke doelwitten. De eventuele aanvallen op deze doelen kunnen volgens haar worden uitgevoerd "met een breed scala aan geavanceerde wapens".

De Amerikaanse basis is onderdeel van een NAVO-raketschild dat bedoeld is om ballistische korte- en middellangeafstandsraketten te onderscheppen. Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat de basis bedoeld is voor verdediging en niet voor aanvallen. Ook wordt ontkend dat er kernwapens liggen. "Dergelijke bedreigingen zullen zeker dienen als een argument om de luchtverdediging van Polen en de NAVO te versterken en moeten ook door de Verenigde Staten in overweging worden genomen", zei een woordvoerder in reactie op het Russische ministerie.