Maker afslankmiddelen Ozempic en Wegovy schrapt 9000 banen

BAGSVAERD (ANP/RTR) - De Deense medicijnfabrikant Novo Nordisk wil 9000 banen schrappen. De maker van de bekende diabetes- en afslankmiddelen Ozempic en Wegovy hoopt met de reorganisatie jaarlijks 8 miljard Deense kronen (bijna 1,1 miljard euro) te besparen, maakte het bedrijf woensdag bekend. Novo Nordisk heeft onder meer last van concurrentie van het Amerikaanse Eli Lilly op het gebied van obesitasmedicatie.

Novo Nordisk had in augustus al een wereldwijde vacaturestop afgekondigd. Het bedrijf telt wereldwijd 78.400 medewerkers. Ongeveer 5000 van de te schrappen banen zullen in thuisland Denemarken verdwijnen.

"Onze markten veranderen, vooral op het gebied van obesitas, waar de concurrentie is toegenomen en de consument meer invloed heeft gekregen. Ons bedrijf moet mee-evolueren", stelde de nieuw benoemde topman Maziar Mike Doustdar in een verklaring. Novo Nordisk had zijn vorige topman in mei aan de kant gezet. Er staat veel druk op Doustdar om orde op zaken te stellen.