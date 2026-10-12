ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïense minister roept Europa op vrede te herstellen

Samenleving
door anp
anp121026089 1
Volg ons op Google Nieuws
LUXEMBURG (ANP) - De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andrii Sybiha is maandag met een duidelijke boodschap naar de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken gekomen. "Het tijdperk van afhankelijkheid is voorbij. Europa moet zijn toekomst in eigen hand nemen, met één stem spreken en de vrede herstellen. Stop Poetin in Oekraïne; hij staat al voor jullie deur", zei hij bij aankomst in Luxemburg, waar de ministers vergaderen.
"Woorden houden geen raketten tegen, besluiten wel", zei hij ook. "Na enkele merkwaardige manoeuvres de afgelopen dagen moet Europa opstaan en daadkrachtig optreden."
Hij verduidelijkte die manoeuvres niet, maar hij zal onder meer doelen op de dieseldeal die de VS en Rusland vrijdag hebben gesloten. Daarnaast heeft de Amerikaanse president Donald Trump opnieuw gezegd dat het de schuld van Oekraïne is dat er nog steeds oorlog is en dat het land hoognodig verkiezingen moet houden.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-12 om 07.21.52

Overwinteren in Spanje: hier is het in januari echt het warmst

box3-geldkist

1,2 miljoen mensen betalen straks voor het eerst box 3: het kabinet noemt nu zelf het aantal

stinkwantsen-header

In Duitsland en Oostenrijk heet 2026 al een 'wantsenjaar': dit betekent het voor de stinkwantsen op jouw kozijn

anp 150313006 2

Koop geen dure groenten, maar kook met het seizoen mee: deze kok heeft de gouden tip

IMG_4981

De VVD sloot de PvdA al in 1959 uit en won. Waarom dat met Pro voor Yeşilgöz anders uitpakt

IMG_4982

Wasmachine kapot na drie jaar? De winkel zegt 'garantie verlopen', maar daar klopt vaak niets van

Loading