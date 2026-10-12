Oekraïense minister roept Europa op vrede te herstellen

LUXEMBURG (ANP) - De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andrii Sybiha is maandag met een duidelijke boodschap naar de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken gekomen. "Het tijdperk van afhankelijkheid is voorbij. Europa moet zijn toekomst in eigen hand nemen, met één stem spreken en de vrede herstellen. Stop Poetin in Oekraïne; hij staat al voor jullie deur", zei hij bij aankomst in Luxemburg, waar de ministers vergaderen.

"Woorden houden geen raketten tegen, besluiten wel", zei hij ook. "Na enkele merkwaardige manoeuvres de afgelopen dagen moet Europa opstaan en daadkrachtig optreden."

Hij verduidelijkte die manoeuvres niet, maar hij zal onder meer doelen op de dieseldeal die de VS en Rusland vrijdag hebben gesloten. Daarnaast heeft de Amerikaanse president Donald Trump opnieuw gezegd dat het de schuld van Oekraïne is dat er nog steeds oorlog is en dat het land hoognodig verkiezingen moet houden.