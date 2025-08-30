Oekraïense oud-parlementsvoorzitter gedood in Lviv

KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense oud-parlementsvoorzitter Andri Paroebi is gedood in de westelijke stad Lviv, meldt president Volodymyr Zelensky. Hij spreekt op sociale media van een "gruwelijke moord".

Zelensky laat in een korte verklaring weten "zojuist" op de hoogte te zijn gebracht door de procureur-generaal en de minister van Binnenlandse Zaken. Hij voegde eraan toe dat het onderzoek en de zoektocht naar de dader nog bezig zijn.

De politie meldde voorafgaand aan Zelensky's bericht dat een "bekende publieke en politieke figuur" was doodgeschoten in Lviv en ter plekke aan zijn verwondingen was overleden. Er is nog weinig informatie gedeeld over de schietpartij. Zo is niet bekend waarom Paroebi is beschoten.

Grote pro-Europese bewegingen

Paroebi was van 2016 tot 2019 voorzitter van het parlement. Hij deed ook mee aan grote pro-Europese bewegingen in zijn land. Eerst de Oranjerevolutie in 2004, die tot nieuwe verkiezingen leidde, en daarna de Euromaidan-revolutie van 2013 en 2014. Die laatste revolutie leidde tot de val van de pro-Russische president van Oekraïne en de komst van een pro-Europese koers.

Paroebi was sinds 2019 lid van de partij Europese Solidariteit van Petro Porosjenko, die president van Oekraïne werd na de Euromaidan-revolutie. Porosjenko verloor in 2019 de verkiezingen van Zelensky. Zijn partij heeft met afschuw op de schietpartij gereageerd.