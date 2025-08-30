ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aanbod Britse koopwoningen loopt steeds verder op

Economie
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 12:49
anp300825082 1
LONDEN (ANP) - Het aantal huizen dat in het Verenigd Koninkrijk te koop staat, loopt al ongeveer een jaar op, de langste periode in twee decennia. Dit maakte de Britse vastgoedbranchevereniging Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) bekend na onderzoek. De groei van het aanbod ligt inmiddels hoger dan tijdens de financiële crisis van 2009.
Volgens de onderzoekers nemen potentiële kopers een afwachtende houding aan omdat ze denken dat de huizenprijzen verder zullen zakken. Het toenemende aanbod komt deels ook doordat verhuurders hun huurwoningen te koop zetten, uit vrees voor een reeks kostenstijgingen door nieuwe regels en wetgeving. De Britse woningmarkt kwam recentelijk al onder druk te staan door een hogere overdrachtsbelasting.
"Hoe meer aanbod er is, hoe langer het duurt voordat transacties plaatsvinden. Kopers proberen alles te bekijken en worden kieskeurig, waardoor alles vertraagt", zegt een expert van het Britse vastgoedadvies- en makelaarsbedrijf Knight Frank.
Vorig artikel

Sportkleding komt vaak stinkend uit de was: zo los je dat op

Volgend artikel

Oekraïense oud-parlementsvoorzitter gedood in Lviv

POPULAIR NIEUWS

anp 472840588

Dit is waarom zoveel Duitsers hun auto parkeren op het Nederlandse platteland

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-453823329

Johan Remkes gaat niks meer voor ons oplossen: hij is heel ziek

gandr-collage (1)

De rampen in Palestina/Israel zijn de schuld van egoistisch Engeland

ANP-534114991

Nieuwe studie: kans dat AMOC instort - en het hier dus steenkoud wordt - groter dan gedacht

ANP-532343670

Schokkende studie laat zien waar AI-chatbots werkelijk hun informatie vandaan halen