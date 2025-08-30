Aanbod Britse koopwoningen loopt steeds verder op

LONDEN (ANP) - Het aantal huizen dat in het Verenigd Koninkrijk te koop staat, loopt al ongeveer een jaar op, de langste periode in twee decennia. Dit maakte de Britse vastgoedbranchevereniging Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) bekend na onderzoek. De groei van het aanbod ligt inmiddels hoger dan tijdens de financiële crisis van 2009.

Volgens de onderzoekers nemen potentiële kopers een afwachtende houding aan omdat ze denken dat de huizenprijzen verder zullen zakken. Het toenemende aanbod komt deels ook doordat verhuurders hun huurwoningen te koop zetten, uit vrees voor een reeks kostenstijgingen door nieuwe regels en wetgeving. De Britse woningmarkt kwam recentelijk al onder druk te staan door een hogere overdrachtsbelasting.

"Hoe meer aanbod er is, hoe langer het duurt voordat transacties plaatsvinden. Kopers proberen alles te bekijken en worden kieskeurig, waardoor alles vertraagt", zegt een expert van het Britse vastgoedadvies- en makelaarsbedrijf Knight Frank.