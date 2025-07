Oekraïense premier Sjmyhal biedt ontslag aan

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense premier Denys Sjmyhal heeft zijn ontslag aangeboden. Dat betekent dat de weg vrij is voor vicepremier Joelia Svyrydenko om aangesteld te worden als de nieuwe premier. Het parlement moet haar benoeming nog goedkeuren, maar aangezien de partij van president Volodymyr Zelensky daar een meerderheid heeft, lijkt dat een formaliteit.

De 49-jarige Sjmyhal heeft op Telegram een foto gedeeld van zijn ontslagbrief en schrijft daarbij dat hij Zelensky dankbaar is voor het vertrouwen van de afgelopen jaren. Hij was premier sinds 4 maart 2020 en zodoende de langstzittende premier van het land. Zelensky prees Sjmyhal eerder al om zijn ervaring en zei dat hij nu mogelijk minister van Defensie zal worden. De president is bezig met een uitgebreide herschikking van zijn kabinet.

Svyrydenko (39) is nu nog de minister van Economie. In die functie speelde ze een belangrijke rol bij de totstandkoming van de mineralendeal met de Verenigde Staten.