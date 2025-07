Waterpolosters naar tussenronde op WK na zege op China

SINGAPORE (ANP) - De Nederlandse waterpolosters hebben op het WK in Singapore hun laatste poulewedstrijd met 13-7 gewonnen van China. Met de zege plaatste de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis zich voor een duel in de tussenronde met Nieuw-Zeeland.

De periodestanden tegen China waren 3-2 2-1 4-2 4-2. Eerder had Oranje met 25-6 van Argentinië gewonnen, waarna een nederlaag tegen titelverdediger Amerika volgde (11-9).

Sabrina van der Sloot was de topscorer bij Oranje met vier doelpunten, Bente Rogge en Kitty-Lynn Joustra waren twee keer trefzeker. Als Nederland zich donderdag via de kruiswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland plaatst voor de kwartfinale dan is olympisch kampioen Spanje de volgende tegenstander. Oranje boekte twee weken geleden nog een ruime zege op Nieuw-Zeeland tijdens een voorbereidingstoernooi in Boedapest (13-4).

Beter spel

"We hebben gecontroleerd gespeeld en communiceerden beter en ook duidelijker met elkaar dan tegen de Verenigde Staten", keek routinier Vivian Sevenich terug op de wedstrijd tegen China. "Dat zorgde voor vertrouwen in de verdediging en vervolgens ging het ook aanvallend beter lopen. De 'man meer' is nog niet helemaal top, maar er zit zeker progressie in ons spel. Dat nemen we mee naar de volgende wedstrijd."

De Verenigde Staten plaatsten zich met 9 punten rechtstreeks voor de kwartfinales. Nederland (6 punten) en China (3 punten) gaan naar de tussenronde. Oranje veroverde in 2023 de wereldtitel.