Ook Nederland uitgenodigd voor Trumps vredesraad voor Gaza

DEN HAAG (ANP) - Ook Nederland is door de Amerikaanse president Donald Trump gevraagd toe te treden tot zijn vredesraad voor Gaza. Dat bevestigt een woordvoerder van demissionair minister-president Dick Schoof na een bericht van NRC. Of het kabinet op de uitnodiging ingaat, laat hij nog in het midden.

Trump heeft circa zestig landen uitgenodigd om lid te worden van de zogenoemde Board of Peace, die onderdeel is van zijn plan om definitief een eind te maken aan de strijd tussen Israël en Hamas in de Gazastrook. De raad moet toezicht gaan houden op het overgangsbestuur in de dichtbevolkte Palestijnse kuststrook.

"We zijn bekend met het initiatief", aldus de woordvoerder van Schoof. "Nederland heeft een uitnodiging ontvangen maar we hebben nog geen standpunt ingenomen. Er zijn nog veel vragen over wat dit precies inhoudt."