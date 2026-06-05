Oekraïne bevestigt dat het controle verloor over zeedrone

KYIV (ANP/RTR) - De marine van Oekraïne heeft bevestigd dat een Oekraïense zeedrone naar Roemenië is gevaren. Het onbemande vaartuig zou op de Zwarte Zee van koers zijn geraakt door Russische elektronische oorlogsvoering.

De marine meldt in een bericht op sociale media dat buurland Roemenië daarna is gewaarschuwd om slachtoffers te voorkomen. Later ontplofte een zeedrone in de havenstad Constanța, die aan de Zwarte Zee ligt.

De Roemeense autoriteiten reageerden door delen van de stad en sommige stranden te ontruimen en naar andere drones te zoeken. Onderminister van Binnenlandse Zaken Raed Arafat meldde later dat het gevaar lijkt te zijn geweken en dat beperkingen worden opgeheven.

Het was voor Roemenië het tweede grote drone-incident door de oorlog in korte tijd. Een week eerder raakte een vliegende drone een flatgebouw in de stad Galați. Het ging toen volgens de autoriteiten om een Russisch toestel.