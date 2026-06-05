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Aalbersberg: Nederland niet voorbereid op brede crises als corona

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 14:40
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DEN HAAG (ANP) - Nederland was niet voorbereid op een "brede crisis" zoals de coronacrisis, zegt toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crises in afgebakende sectoren, maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde.
Volgens Aalbersberg is de Nederlandse overheid goed in het signaleren van potentiële bedreigingen, maar minder goed in het voorbereiden daarop. Zo was bijvoorbeeld niet goed nagedacht hoe verdeeld moest worden bij schaarste, zoals ziekenhuisbedden. Voor het maken van dit soort keuzes ontbreekt volgens Aalbersberg ook de doorzettingsmacht bij één persoon.
Het gevolg is dat al snel behoefte is aan bijvoorbeeld noodwetgeving om dergelijke zaken alsnog te regelen. "En dat is niet goed", concludeert Aalbersberg in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.
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