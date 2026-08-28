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Oekraïne blij met discussie over gebruik Russisch geld in EU

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 10:25
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KYIV (ANP) - Oekraïne is blij dat meerdere EU-landen opnieuw willen kijken naar de mogelijkheid om bevroren Russische tegoeden te gebruiken om Oekraïne te steunen. Minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha bedankte in een bericht op X onder meer zijn ambtgenoot Tom Berendsen uit Nederland, een van de landen die de discussie daarover wil heropenen.
"Het is niet meer dan eerlijk en logisch om Russische tegoeden te gebruiken, in plaats van alleen het geld van Europese belastingbetalers, om de extra kosten te dekken voor de verdediging van Oekraïne en de rest van Europa tegen de Russische dreiging", schreef Sybiha. "Ik kijk ernaar uit om volgende week met onze EU-collega's te overleggen over mogelijke vervolgstappen."
Oekraïne krijgt vanuit de EU een lening van 90 miljard euro, maar volgens Nederland, Zweden, Spanje en Polen is dat onvoldoende en moet opnieuw worden gepraat over de bevroren Russische miljarden in de EU. België, waar het merendeel van de tegoeden staat, blijft erg kritisch.
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