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Buitenlandse leiders reageren op overlijden Noorse koning Harald

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 10:23
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PARIJS (ANP) - Politiek leiders buiten Noorwegen schrijven bedroefd te zijn over de dood van Harald. De Noorse koning overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Oslo.
De Zweedse premier Ulf Kristersson noemt Harald op X een "veilige, gerespecteerde en verbindende kracht" in zowel Noorwegen als de Noordse regio. "Mijn gedachten gaan uit naar koningin Sonja, de koninklijke familie en het gehele Noorse volk."
Vanuit Denemarken noemt premier Mette Frederiksen, in een verklaring geplaatst door haar kantoor, Harald een "verbindend" persoon, die een belangrijke rol speelde voor het Noorse volk en Noord-Europa.
De Franse president Emmanuel Macron herinnert zich Harald als iemand die "onvermoeibaar heeft gewerkt aan het versterken van de banden tussen Noorwegen en Frankrijk". Namens hemzelf en het Franse volk brengt hij zijn condoleances over aan Haralds naasten en de nieuwe Noorse koning en tot voor kort kroonprins Haakon.
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