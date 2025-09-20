Estafettevrouwen 4x400 meter ook naar finale op WK in Tokio

TOKIO (ANP) - De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben zich in navolging van de mannen ook geplaatst voor de finale op de WK in Tokio. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Myrte van der Schoot en Lisanne de Witte renden in de tweede van twee series naar de derde plaats in een tijd van 3.24,03. Die klassering betekende een directe doorgang naar de finale op zondag.

Femke Bol, die vrijdag haar tweede wereldtitel veroverde op de 400 meter horden, kreeg rust. Zij zal ongetwijfeld zondag worden opgesteld als slotloopster.

Er was een hapering bij de wissel tussen tweede loopster Klaver en Van der Schoot. De twee lieten bijna het stokje vallen. Slotloopster De Witte begon haar ronde als tweede en werd vlak voor de meet ingehaald door de Belgische Helena Ponette. De Amerikaanse ploeg won de serie afgetekend in 3.22,53.

Het Nederlandse kwartet verdedigt in Tokio de wereldtitel. Bol, Klaver, Saalberg en Cathelijn Peeters veroverden op het WK van 2023 in Boedapest het goud. Vorig jaar behaalde het team zilver op de Olympische Spelen van Parijs. Bol en Klaver vormden toen het team samen met Peeters en De Witte. Peeters ontbreekt in Tokio vanwege een blessure.