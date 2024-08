Oekraïne bombardeert commandopost Koersk met bom uit VS

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense luchtmacht zegt een Amerikaanse bom te hebben gebruikt om een Russische commandopost in Koersk te bestoken. Het gaat om een projectiel van het type GBU-39.

Oekraïne ontvangt veel wapens van buitenlandse bondgenoten, maar die hebben soms wel beperkingen opgelegd over hoe dat wapentuig gebruikt mag worden bij aanvallen op doelen in Rusland. Dat heeft te maken met zorgen over mogelijke escalatie van het conflict. Dat heeft zich sinds de Oekraïense verrassingsaanval begin augustus nu ook deels naar de Russische grensregio Koersk verplaatst.

Beide strijdende partijen claimden donderdag nieuwe successen op het slagveld. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezocht donderdag het grensgebied en zei dat een nieuw dorp was veroverd, dat hij niet bij naam noemde. Zelensky zei ook dat de Russische beschietingen van de Oekraïense regio Soemy zijn afgenomen sinds de aanval op Koersk.

Moskou kondigde ondertussen aan dat de plaats Mezjove was veroverd in het oosten van Oekraïne. Russische troepen rukken daar op naar de strategisch belangrijke plaats Pokrovsk. Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn de Russen daar nog zo'n 10 kilometer van verwijderd. Als de Russische strijdkrachten Pokrovsk in handen krijgen, kunnen ze bevoorradingsroutes van de Oekraïense strijdkrachten afsnijden.