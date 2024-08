Oekraïne zegt tegenoffensief in regio Charkiv te zijn begonnen

CHARKIV (ANP) - De Oekraïense krijgsmacht zegt een tegenoffensief te zijn begonnen in de regio Charkiv. In de afgelopen vier dagen zouden daarbij driehonderd Russen zijn omgekomen, schrijft The Kyiv Independent.

In mei vielen de Russen Charkiv binnen, het gebied dat juist eerder grotendeels was bevrijd. De Oekraïense troepen zouden nu weer zo'n 2 kilometer terreinwinst hebben geboekt.

"Het belangrijkste doel van de operatie was om het offensieve potentieel van het Russische leger van de Russische Federatie uit te schakelen. Op dit moment lukt dat", aldus de krijgsmacht.