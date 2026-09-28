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Oekraïne claimt overgave 250 Russen bij offensief in Donbas

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 11:42
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LYMAN (ANP) - Oekraïne zegt 250 Russische militairen gevangen te hebben genomen nadat zij zich hadden overgegeven, melden Ukrainska Pravda en The Kyiv Independent. Volgens de Oekraïense krijgsmacht lagen de Russen nog te slapen toen de Oekraïners de aanval inzetten.
Oekraïne is bezig met een offensief in het noorden van de regio Donetsk, in de buurt van de stad Lyman, onder de naam Operatie Vivaldi. Volgens de krijgsmacht zijn nu drie dorpen bevrijd. De Russen zouden hebben verwacht dat de aanval ergens anders zou plaatsvinden en waren daarom niet voorbereid.
De Oekraïners zeggen bij dit offensief oude sovjet-pantserwagens te hebben gebruikt die zijn omgebouwd tot zelfrijdende 'kamikaze'-wagens. Die zouden belangrijke punten in de Russische verdedigingslinie hebben vernietigd. "De vijand verloor 2000 manschappen en meer dan 250 Russische soldaten werden gevangengenomen", aldus brigadegeneraal Andri Biletsky.
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