Onschendbaarheid premier en ex-ministers ingetrokken in Hongarije

BOEDAPEST (ANP/AFP) - Het Hongaarse parlement heeft de onschendbaarheid van premier Péter Magyar en twee oud-ministers ingetrokken. Daardoor kan een strafrechtelijk onderzoek naar ze worden ingesteld. Magyar, wiens partij een ruime meerderheid heeft in het parlement, vroeg zelf om zijn onschendbaarheid in te trekken. Hij zegt dat de beschuldigingen tegen hem neerkomen op "politieke karaktermoord" en wil dat zijn naam wordt gezuiverd.

Magyar wordt ervan beschuldigd dat hij in 2024 een telefoon afpakte van iemand die hem stond te filmen in een nachtclub. Hij zou het toestel vervolgens in een rivier hebben gegooid. De zaken tegen de oud-ministers Balázs Hankó en Miklós Seszták draaien om heel andere beschuldigingen. Zij zaten in regeringen van de voormalige nationalistische leider Viktor Orbán en zouden zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige corruptie.

De voormalige bewindslieden ontkennen dat ze iets hebben misdaan. De Fidesz-partij van Orbán boycotte de stemming in het parlement.