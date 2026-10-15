Oekraïne claimt vernietiging van 6 Russische gevechtsvliegtuigen

BORISOGLEBSK (ANP/RTR) - De Oekraïense marine zegt zes Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een vliegveld. Het zou gaan om bommenwerpers van het type Soechoj Soe-34M, die gebruikt zouden worden om Oekraïne te bombarderen.

De aanval vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag op het militaire vliegveld van Borisoglebsk, in de regio Voronezj. Die stad ligt ruim 400 kilometer van het Oekraïense Charkiv. Bij de luchthaven worden volgens Ukrainska Pravda ook bommen opgeslagen. Bij die nieuwssite is ook een video te zien van een grote explosie bij de aanval.

Het vliegveld van Borisoglebsk is voor zover bekend drie keer eerder aangevallen tijdens de oorlog, die ruim 4,5 jaar geleden begon.