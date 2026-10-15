Je komt thuis en ziet onderaan je voordeur een dun draadje tussen de deur en de deurpost. Het lijkt op spinrag of een vuiltje, dus je veegt het weg of je let er niet op. Toch kan het een teken zijn dat iemand je huis in de gaten houdt. Het draadje kan namelijk door inbrekers zijn neergelegd.

De politie in Hamburg waarschuwt voor deze 'Klebefaden-truc', meldde de Duitse nieuwssite t-online op 14 oktober. Volgens de politie kunnen criminelen de methode in heel Duitsland gebruiken. De politie in Berlijn kent de truc ook al.

Zo werkt het plakdraadje

Inbrekers plakken een dun draadje vast tussen het kozijn en de deur. Volgens t-online valt het nauwelijks op en kunnen bewoners het makkelijk aanzien voor vuil. Volgens Duitse media wordt het draadje vaak vastgezet met plakpuntjes of hete lijm, schrijft ad-hoc-news. Met het blote oog zie je het bijna niet. Vaak wordt het pas zichtbaar als je er met een zaklamp op schijnt.

Na een paar dagen komen de inbrekers terug om te kijken. Is het draadje kapot, dan is de deur opengegaan en woont er dus iemand. Is het nog heel, dan nemen ze aan dat de bewoners al een tijd weg zijn. In haar persbericht van 7 oktober schrijft de Hamburgse politie dat zulke markeringen makkelijk voor vuil worden aangezien en daardoor eerst vaak niet opvallen, meldt t-online Hamburg

Is het draadje na een paar dagen nog heel, dan weet de inbreker genoeg: deze deur is al dagen niet opengegaan.

Een oude truc in een nieuwe vorm

Het idee is niet nieuw. Eerder gebruikten inbrekers volgens t-online een stukje plakfolie tussen deur en kozijn. Soms klemden ze er een plastic strookje tussen dat op de grond valt als de deur opengaat. Een draadje is lastiger te zien dan een strookje plastic, en daar zit het nieuwe in. De Duitse site vat het zo samen:

Ein bekannter Trick zur Abwesenheitskontrolle kehrt in abgewandelter Form zurück. - t-online (origineel in het Duits). Vertaling: een bekende truc om te controleren of iemand afwezig is, komt in een aangepaste vorm terug.

Berlijn zag het al eerder

In juni 2023 vroeg de politie in Berlijn al om tips over plakdraadjes. Ze deed dat bij een reeks inbraken waarbij de daders met zuur een woning binnenkwamen, meestal in flats met meerdere verdiepingen. Volgens de Berlijnse politie waren de lijmpuntjes op de deur en het kozijn te zien als een rond 'klodderje'.

Deze zomer kwam de truc in Berlijn opnieuw in het nieuws. In het weekend van 29 en 30 augustus werd in de wijk Kaulsdorf-Nord ingebroken in een woning en contant geld gestolen. Dat meldt de lokale nieuwssite Marzahn-Hellersdorf LIVE op basis van informatie van bewoners. In de nacht van 10 op 11 september probeerde iemand in hetzelfde gebouw opnieuw in te breken, maar dat mislukte. Volgens de buren waren alle voordeuren in dat trappenhuis vooraf onderaan links gemarkeerd met flinterdunne plakdraadjes.

In Nederland zijn het takjes en elastiekjes

Ook de Nederlandse politie waarschuwt al jaren voor dit soort controles. Inbrekers steken takjes tussen de deur en de deurpost, doen elastiekjes om deurklinken of leggen een steen op de oprit. Haalt niemand dat weg, dan weten ze dat je langere tijd van huis bent, waarschuwde de politie in 2024 tijdens het Donkere Dagen Offensief, meldde Sleutelstad . Volgens de politie stijgt het aantal woninginbraken in de winter met 32 procent ten opzichte van de zomer. Vooral in flats en appartementen komt dat veel voor, omdat inbrekers in het portiek vaak ongezien hun gang kunnen gaan.

Er zijn geen Nederlandse meldingen bekend over de draadjestruc. Wie lang van huis is, bijvoorbeeld om te overwinteren, doet er toch goed aan om op meer te letten dan alleen een takje bij de deur.

Een takje zie je liggen. Een draadje zie je vaak pas met een zaklamp.

Wat je nu kunt doen