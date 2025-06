Oekraïne en Rusland gaan weer gevangenen uitwisselen

DEN HAAG (ANP) - Oekraïne en Rusland gaan woensdag weer krijgsgevangenen uitruilen, zei de Oekraïense minister Roestem Oemjerov van Defensie tijdens de NAVO-top in Den Haag. De afgelopen weken hebben beide landen al honderden gevangenen, gewonden en jonge militairen uitgewisseld.

Oemjerov zei verder dat het Oekraïne nog steeds lukt om de frontlinie te houden. "De situatie op de grond is onder controle", zei hij. Rusland meldt de laatste maanden veelvuldig de verovering van dorpjes in het oosten van Oekraïne.

Het uitruilen van gevangenen is de uitkomst van besprekingen tussen beide landen eerder deze maand in Istanbul in Turkije. Dat overleg leverde verder weinig op.