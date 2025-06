Soennitische groepering eist aanslag kerk Damascus op

DAMASCUS (ANP/AFP) - De aanslag op een kerk in de Syrische hoofdstad Damascus is opgeëist door een relatief onbekende extremistische groepering. Het gaat om het soennitische Saraya Ansar al-Sunna.

De Syrische minister van Binnenlandse Zaken zei eerder dat de aanslag zondag het werk was van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Saraya Ansar al-Sunna noemde dat op Telegram onjuist en zei dat een eigen lid zichzelf opblies in de kerk na een "provocatie" door christenen. Wat die provocatie was, is niet duidelijk. Door de zelfmoordaanslag zondag vielen minstens 25 doden.

Saraya Ansar al-Sunna zou zijn gevormd na de val van de Syrische president Bashar al-Assad eind vorig jaar. Een Syrische expert laat aan persbureau AFP weten dat de groepering mogelijk wel aan IS is gelieerd, maar onafhankelijk opereert. Ook zou die eerder dit jaar onder anderen alawieten hebben gedood.