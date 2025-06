Oekraïne en Rusland werken aan nieuwe gevangenenruil

VILNIUS (ANP/AFP) - Oekraïne en Rusland werken aan een nieuwe gevangenenruil na een tweede overleg tussen hun delegaties in Istanbul. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft dat bekendgemaakt tijdens een top met een aantal NAVO-landen in Litouwen.

De delegaties hebben via bemiddelaar Turkije documenten uitgewisseld en "we bereiden een nieuwe vrijlating van krijgsgevangenen voor", zei Zelensky. Hij verklaarde ook dat "de agressor geen enkele beloning mag krijgen voor oorlog. Poetin mag niets krijgen wat zijn agressie zou rechtvaardigen."

Oekraïne en Rusland kwamen maandag voor de tweede keer sinds ruim drie jaar bijeen voor direct overleg. De eerste keer was vorige maand, eveneens in Istanbul. Toen maakten de landen afspraken over de uitwisseling van in totaal 2000 gevangenen. Het was de grootste gevangenenruil in de oorlog tot nu toe.