Oekraïne en VS praten over uitstel onderhandelingen Rusland

KYIV (ANP) - Oekraïne heeft met de Verenigde Staten gesproken over de mogelijkheid om de volgende onderhandelingsronde met Rusland uit te stellen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Zij hebben het ook gehad over het eventueel wijzigen van de locatie.

Oekraïne en Rusland hebben dit jaar meermaals in Abu Dhabi onderhandeld onder Amerikaanse bemiddeling. De volgende ronde vindt naar verwachting opnieuw in die stad plaats. Het eerstvolgende overleg staat volgens Zelensky gepland voor de periode tussen 5 en 9 maart, "afhankelijk van de ontwikkelingen in de wereld".

Zelensky deelde zijn opmerkingen, die hij deed in een interview met de Italiaanse zender Rai Italia, op zijn account op X. Daarin staat ook dat Oekraïne hoopt dat de uitwisseling van gevangenen, zoals afgesproken tijdens eerdere bijeenkomsten, doorgang vindt.

Iran-oorlog

De Oekraïense leider sprak ook zijn zorgen uit over de gevolgen van de Iran-oorlog voor zijn eigen land. De Verenigde Staten, die sinds zaterdag samen met Israël Iran aanvallen, zullen bij een aanhoudende oorlog mogelijk hun leveringen van luchtverdedigingssystemen en raketten aan Oekraïne verminderen, vreest Zelensky.

Hij zei verder dat Oekraïne signalen heeft ontvangen van partners in het Midden-Oosten over aanvallen van Iraanse Shahed-drones op burgers in die regio. Dezelfde drones worden door Rusland gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. Volgens Zelensky zijn er verzoeken binnengekomen om de Oekraïense kennis te delen met landen in het Midden-Oosten en is Oekraïne bereid daaraan mee te werken. Ook staat Oekraïne open voor de uitwisseling van technologie of wapens, aldus Zelensky.