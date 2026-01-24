ECONOMIE
Geblesseerde Osaka trekt zich terug uit Australian Open

door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 10:23
MELBOURNE (ANP) - De Japanse tennisster Naomi Osaka komt niet meer in actie op de Australian Open. De tweevoudig winnares van het eerste grandslamtoernooi van het jaar heeft te veel last van een buikblessure. Ze heeft zich afgemeld voor haar wedstrijd in de derde ronde tegen de Australische Maddison Inglis.
Osaka baarde afgelopen week opzien door met een extravagante outfit, inclusief sluier en parasol, haar entree te maken in de Rod Laver Arena. Ze won tussen 2018 en 2021 vier grandslamtoernooien. Naast twee titels in Melbourne won ze twee keer de US Open. Sindsdien bereikte ze nog één keer de halve finale van een grand slam, in 2025 op de US Open.
