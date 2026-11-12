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Oekraïne klaagt weer over inperken Starlink-satellietcommunicatie

Samenleving
door anp
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DUBLIN (ANP) - Oekraïense militairen hebben opnieuw last van "aanzienlijke" snelheidsbeperkingen op het Amerikaanse satellietnetwerk waarvan ze erg afhankelijk zijn, zegt president Volodymyr Zelensky. De "systematische" beperkingen duren volgens hem al dagen. Starlink-eigenaar Elon Musk schroefde de netwerksnelheid voor Oekraïne al eerder terug, wat Oekraïnes luchtverdediging en frontsoldaten naar eigen zeggen ernstig hinderde.
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