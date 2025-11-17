Oekraïne koopt honderdtal moderne Franse gevechtsvliegtuigen

PARIJS (ANP/AFP) - Oekraïne gaat de komende jaren tot een honderdtal moderne Franse gevechtsvliegtuigen aanschaffen. Naast de Rafale-toestellen koopt het land ook geavanceerde luchtverdedigingssystemen, hebben president Volodymyr Zelensky en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron afgesproken.

Met naast Amerikaanse F-16's, Franse Mirages en Zweedse Gripens ook nog Rafales krijgt de Oekraïense luchtmacht de komende jaren snel een modern, westers aanzien. De Rafale, die een luchtgevecht en bombardeermissie aankan en eventueel ook kernwapens kan afwerpen, is het paradepaardje van de Fransen. Het toestel doet op veel vlakken weinig onder voor de Amerikaanse F-35, die wel moeilijker zichtbaar is voor vijandelijke radars.

Oekraïne krijgt de Rafales "in de loop van een tienjarenproject", staat in de intentieverklaring die Macron en Zelensky tekenden. Frankrijk gaat Oekraïne ook de nieuwste versie van het SAMP/T-systeem leveren. Dat kan net als de Amerikaanse Patriot snellere Russische raketten neerhalen.