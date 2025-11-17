ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tot nu toe 1371 meldingen van aardbevingsschade na beving Zeerijp

Samenleving
door anp
maandag, 17 november 2025 om 12:09
anp171125106 1
GRONINGEN (ANP) - Het aantal meldingen van schade na de aardbeving in en rond Zeerijp van afgelopen vrijdag is opgelopen tot 1371, meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De beving in de Groningse plaats was een van de zwaarste ooit gemeten in het gaswinningsgebied.
Het IMG kreeg in de loop van het weekend nog schademeldingen binnen en meldt nu het totaalaantal tot maandag 11.30 uur. Ook zijn tot nu toe 39 meldingen van een 'acuut onveilige situatie' gedaan. Dat wil zeggen dat iemand zich onveilig voelt in een woning of ander gebouw door aardbevingsschade.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447870509

Ruzie tussen Jan Smit en zus Monique verdeelt Volendam: "Er zijn twee kampen"

ANP-347372723

Je rijstijl verklapt veel over je persoonlijkheid. Verkeerspsychologen doen een boekje open

ANP-522271136

Vanavond beslist BBB of Caroline van der Plas mag blijven

5356200

Nocturie: Is ‘s nachts wakker worden om te plassen normaal?

generated-image (53)

“Ze laten zich niet meer om de tuin leiden”: 7 reflexen van emotioneel slimme vrouwen tegen manipulators

shutterstock_2328240841

De 10 schoonste landen van de wereld in 2025

Loading