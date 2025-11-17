Tot nu toe 1371 meldingen van aardbevingsschade na beving Zeerijp

GRONINGEN (ANP) - Het aantal meldingen van schade na de aardbeving in en rond Zeerijp van afgelopen vrijdag is opgelopen tot 1371, meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De beving in de Groningse plaats was een van de zwaarste ooit gemeten in het gaswinningsgebied.

Het IMG kreeg in de loop van het weekend nog schademeldingen binnen en meldt nu het totaalaantal tot maandag 11.30 uur. Ook zijn tot nu toe 39 meldingen van een 'acuut onveilige situatie' gedaan. Dat wil zeggen dat iemand zich onveilig voelt in een woning of ander gebouw door aardbevingsschade.