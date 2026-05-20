Opvarenden flotilla naar Ashdod gebracht

DEN HAAG (ANP) - De door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla worden naar de Israëlische havenstad Ashdod gebracht. Een woordvoerster van de Nederlandse delegatie bevestigt berichtgeving van de NOS dat ze dat te horen hebben gekregen van internationale organisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Onder de opvarenden die deze week zijn onderschept, zijn zes Nederlanders. Mogelijk zijn drie van hen al in Ashdod aangekomen. Volgens de woordvoerster moeten ze daar een bureaucratische procedure doorlopen. Tijdens de vorige flotilla-actie afgelopen najaar werden de activisten ook naar Ashdod gebracht en vervolgens vastgezet in de Ketziot-gevangenis in de Negev-woestijn. Volgens de woordvoerster gaan de activisten ook dit keer daarheen.

Hoe het met de opvarenden gaat, weet de woordvoerster niet. Er is geen contact met hen.

De flotilla wilde humanitaire goederen naar Gaza brengen. Israël heeft de schepen op de Middellandse Zee onderschept.