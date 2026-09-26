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Oekraïne legt sancties op om betrokkenheid Russische verkiezingen

Samenleving
door anp
zaterdag, 26 september 2026 om 14:01
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KYIV (ANP) - Oekraïne legt sancties op aan personen die betrokken waren bij de verkiezingen voor het Russische parlement op Oekraïens grondgebied. Dat meldt het kantoor van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een verklaring. In meerdere door Rusland bezette Oekraïense regio's kon gestemd worden voor de verkiezingen.
Oekraïne benadrukt dat de verkiezingen onwettig zijn en dat de uitslagen "geen enkele wettelijke grondslag" hebben. "Ze vormen een grove schending van het internationaal recht en de fundamentele beginselen daarvan."
Het sanctiepakket is gericht tegen 44 personen die volgens Oekraïne handelen in het belang van Rusland en de "tijdelijke bezetting van Oekraïens grondgebied" faciliteren. "Sommigen van hen zijn al 'verkozen' tot zogenaamde afgevaardigden van illegaal opgerichte lokale raden", aldus de verklaring.
Meerdere landen hebben zich uitgesproken tegen de verkiezingen. Er mocht onder meer worden gestemd in de Oekraïense regio's Donetsk, Loehansk en Zaporizja.
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