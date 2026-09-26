ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tiende lichaam gevonden in reeks vermoorde vrouwen in Zuid-Afrika

Samenleving
door anp
zaterdag, 26 september 2026 om 13:29
anp260926091 1
Volg ons op Google Nieuws
EKURHULENI (ANP/AFP) - In de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is voor de tiende keer in twee maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de doden en of er een seriemoordenaar actief is.
Volgens lokale media werd de vrouw halfnaakt aangetroffen op een begraafplaats in de township Tembisa, ten oosten van Johannesburg. De politie wil nog geen details bevestigen.
De andere negen slachtoffers waren allemaal twintigers of dertigers. Sommigen waren (deels) uitgekleed en vertoonden tekenen van seksueel geweld.
Verdachten
In totaal zijn drie verdachten aangehouden. De eerste arrestatie gebeurde al twee dagen na de eerste vondst. Na de negende moord werden twee vrouwen opgepakt. De politie stelde dat die zaak mogelijk te maken had met een "relationele kwestie".
Gendergerelateerd geweld en femicides zijn veelvoorkomend in Zuid-Afrika. De regering heeft een nationale noodsituatie uitgeroepen, maar het probleem nog niet opgelost.
loading

POPULAIR NIEUWS

sparen-per-leeftijd-hero-v2

Heb je €125.000 spaargeld? Dan raak je in 2027 je volledige zorgtoeslag van €1.680 kwijt

shutterstock_2805843181

Shell verdiende $9,8 miljard in 90 dagen, jij betaalt recordprijs: in oktober moet de EU met een antwoord komen

IMG_4876

Wet Betaalbare Huur jaagt beleggers naar Spanje: recordaantal Nederlanders koopt er een woning, Spaanse steden komen in opstand

header-schimmel-achter-kast

De verwarming gaat weer aan: zo voorkom je schimmel achter je kast

IMG_4877

Heb jij een kat? Vanaf 2028 moet die verplicht gechipt worden, en de overheid betaalt de rekening

rente-hypotheek-stijgt

Hypotheekrente door naar 4,38%: bij een hypotheek van €400.000 betaal je nu €180 per maand meer dan in januari

Loading