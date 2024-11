Doorbraak: Oekraïne mag met VS-wapens ook diep in Rusland toeslaan

Oekraïne mag voortaan met Amerikaanse wapens ook diep in Rusland toeslaan. Washington heft de beperkingen op, aldus ingewijden. Waarnemers spreken over een belangrijke ommezwaai in het Amerikaanse beleid over de Russische oorlog tegen Oekraïne.

Oekraïne zou van plan zijn al de komende dagen de eerste langeafstandsaanvallen uit te voeren. De bronnen wilden geen verdere details onthullen. Het Witte Huis weigerde commentaar te geven.

De stap van de regering Biden komt twee maanden voor het aantreden van de nieuwe president Donald Trump. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hamerde al tijden op de noodzaak voor het Oekraïense leger om Russische militaire doelen ver van de grens te raken. Kyiv wil zo onder meer bevoorrading van de Russische strijdkrachten lamleggen en zijn positie bij eventuele vredesonderhandelingen verstevigen.