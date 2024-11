Sinner wint voor eigen publiek voor het eerst ATP Finals

TURIJN (ANP) - Tennisser Jannik Sinner heeft voor eigen publiek voor het eerst de ATP Finals gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld was in Turijn in de eindstrijd met 6-4 6-4 te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz. Sinner won afgelopen dagen al zijn wedstrijden, vijf in totaal, in twee sets.

Sinner had in beide sets aan een break voldoende voor de setwinst. Na een uur en 25 minuten maakte hij het af op zijn eerste wedstrijdpunt, omdat een forehand van Fritz buiten de lijnen verdween. Voor de 23-jarige Sinner betekende het zijn achtste titel van het jaar. Hij was in 2024 onder meer de beste op de Australian Open en de US Open.

Vorig jaar stond Sinner ook in de finale van de ATP Finals, maar toen verloor hij van Novak Djokovic. De titelhouder ontbrak dit jaar in Turijn.

Met de ATP Finals zit het seizoen er nog niet op voor de tennissers. Volgende week wordt er in Málaga nog gestreden om de Davis Cup, vorig jaar gewonnen door het Italië van Sinner. Het is nog de vraag of de Italiaan afreist naar Málaga.