Oekraïne meldt aanvallen op Russische pontonbruggen met wapens VS

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne zegt in de Russische regio Koersk pontonbruggen en ander materieel te vernietigen met Amerikaanse wapens. De strijdkrachten deelden daar op sociale media beelden van en zeggen dat de bruggen met precisieaanvallen worden uitgeschakeld. Daarbij zou onder meer het Amerikaanse raketartilleriesysteem HIMARS worden gebruikt.

De Russische autoriteiten hadden eerder al melding gemaakt van Oekraïense aanvallen op zeker drie reguliere bruggen over de rivier Sejm. Pontonbruggen drijven op pontons en legers kunnen die als tijdelijke verbinding aanleggen. De Amerikaanse militaire denktank Institute for the Study of War schrijft dat uit satellietbeelden kan worden opgemaakt dat de Oekraïners op 19 augustus al minstens een van die drijvende bruggen hadden verwoest.

De Oekraïense strijdkrachten hebben ook beelden verspreid van aanvallen op andere doelen, zoals legertrucks en een gebouw dat een munitieopslag wordt genoemd. Oekraïne heeft een reeks militaire successen gemeld sinds het Koersk op 6 augustus binnenviel, maar Rusland is ondertussen in Oost-Oekraïne nog steeds bezig aan een opmars. Het Russische ministerie van Defensie maakte de afgelopen dagen melding van de verovering van meerdere plaatsen in Oekraïne.