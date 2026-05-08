ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Van de Zandschulp naar grastoernooi van Rosmalen

Sport
door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 12:19
anp080526128 1
DEN BOSCH (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp (30) doet dit jaar mee aan het grastoernooi van Rosmalen. Dat heeft de organisatie van het Libéma Open bekendgemaakt.
Voor de nummer twee van Nederland wordt het na de edities van 2022 en 2024 zijn derde deelname aan het toernooi in Brabant.
Begin april bevestigde Tallon Griekspoor zijn deelname aan het toernooi in Rosmalen al. Ook Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Marin Cilic en Zizou Bergs staan al op de deelnemerslijst. Het internationale toernooi vindt van 6 tot en met 14 juni plaats op Autotron 's-Hertogenbosch.
loading

POPULAIR NIEUWS

23512843_m

Geweldig met pensioen volgens de neurowetenschap

gerard joling doet het wat rustiger aan1678171059

Gerard Joling zwemt in het geld: dit is zijn geschatte vermogen

163962209_m

3 redenen waarom intelligente mensen vaak eeuwige twijfelaars zijn

114057607_m

Bijna alle noten zijn gezond, maar de walnoot is de beste

shutterstock_2744917923

5 onmisbare schoonmaaktips voor de voorjaarsschoonmaak

83e47940-4a00-11f1-a9e7-0f8f590f205b

Sigaret in de mond van Maria: tweede Israëlische soldaat in één maand schendt heilig beeld in Libanees dorp

Loading