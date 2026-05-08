Tennisser Van de Zandschulp naar grastoernooi van Rosmalen

DEN BOSCH (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp (30) doet dit jaar mee aan het grastoernooi van Rosmalen. Dat heeft de organisatie van het Libéma Open bekendgemaakt.

Voor de nummer twee van Nederland wordt het na de edities van 2022 en 2024 zijn derde deelname aan het toernooi in Brabant.

Begin april bevestigde Tallon Griekspoor zijn deelname aan het toernooi in Rosmalen al. Ook Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Marin Cilic en Zizou Bergs staan al op de deelnemerslijst. Het internationale toernooi vindt van 6 tot en met 14 juni plaats op Autotron 's-Hertogenbosch.