Oekraïne meldt grootste Russische aanval in weken

KYIV (ANP/RTR) - Rusland heeft de grootste nachtelijke aanval in weken op Oekraïne uitgevoerd. Volgens de Oekraïense luchtmacht werden 574 drones en 40 raketten afgevuurd, waarvan er respectievelijk 546 en 31 zijn neergehaald.

In het West-Oekraïense Lviv, dat relatief veilig is, kwam een persoon om het leven en raakten twee anderen gewond. De zuidwestelijke stad Moekatsjevo, dicht bij de grens met Slowakije en Hongarije, meldde twaalf gewonden.

De luchtmacht meldt inslagen op elf locaties en het neerkomen van brokstukken op drie plekken.