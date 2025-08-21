ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duits bedrijf geeft oude autobatterijen nieuw leven als opslag

Economie
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 9:04
anp210825079 1
AKEN (ANP/AFP) - Een Duits bedrijf blaast gebruikte batterijen van elektrische auto's nieuw leven in door ze om te bouwen tot opslagsystemen waarmee huishoudens en bedrijven hun overtollige zonne- en windenergie kunnen bewaren. Deze week opende het bedrijf Voltfang, wat 'volt vangen' betekent, zijn eerste fabriek in Aken, vlak over de Limburgse grens.
Met ongeveer honderd medewerkers zegt Voltfang dat het de grootste fabriek in Europa is op het gebied van het opknappen van lithium-ionbatterijen, een sector die nog in de beginfase zit. Hoewel windturbines inmiddels het Duitse landschap domineren en zonnepanelen op talloze daken liggen, kampt het land nog altijd met een groot tekort aan opslagcapaciteit voor stroom.
Voltfang-directeur David Oudsandji hoopt dat zijn bedrijf bijdraagt aan het afbouwen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in Europa's grootste economie en de overstap naar hernieuwbare energie zal versnellen.
Vorig artikel

Oekraïne meldt grootste Russische aanval in weken

Volgend artikel

Hongarije blijft bereid plaats te bieden aan vredesoverleg

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-08-20 om 16.36.20

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek

BB Eveline Arno ik heb je nog niet gezien (1)

Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit

ANP-509359728

Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

Screenshot-2025-08-15-at-11.50.30-Cropped-1800x1013

Zien: Blaricumse Bart uit B&B Vol Liefde hing al eerder de Don Juan uit in datingshow van Georgina Verbaan

ANP-489248842

Kop thee nog te heet? Dit is waarom je echt beter even kunt wachten met drinken