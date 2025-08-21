Duits bedrijf geeft oude autobatterijen nieuw leven als opslag

AKEN (ANP/AFP) - Een Duits bedrijf blaast gebruikte batterijen van elektrische auto's nieuw leven in door ze om te bouwen tot opslagsystemen waarmee huishoudens en bedrijven hun overtollige zonne- en windenergie kunnen bewaren. Deze week opende het bedrijf Voltfang, wat 'volt vangen' betekent, zijn eerste fabriek in Aken, vlak over de Limburgse grens.

Met ongeveer honderd medewerkers zegt Voltfang dat het de grootste fabriek in Europa is op het gebied van het opknappen van lithium-ionbatterijen, een sector die nog in de beginfase zit. Hoewel windturbines inmiddels het Duitse landschap domineren en zonnepanelen op talloze daken liggen, kampt het land nog altijd met een groot tekort aan opslagcapaciteit voor stroom.

Voltfang-directeur David Oudsandji hoopt dat zijn bedrijf bijdraagt aan het afbouwen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in Europa's grootste economie en de overstap naar hernieuwbare energie zal versnellen.