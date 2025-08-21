ECONOMIE
Bijna 6300 nieuwbouwhuizen definitief om voorrang bestuursrechter

Economie
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 8:27
anp210825072 1
DEN HAAG (ANP) - De bouw van bijna 6300 woningen is in juli en augustus definitief geworden doordat de Raad van State woningbouwzaken met voorrang heeft behandeld. Dat heeft een woordvoerder van de hoogste bestuursrechter bevestigd na berichtgeving in Trouw. Hij verwacht dat dit aantal de komende tijd eerder toeneemt dan afneemt.
Sinds vorige zomer behandelt de Raad van State zaken over woningbouw versneld om het woningtekort te verkleinen. Het gaat bijvoorbeeld om bezwaren van omwonenden. Sindsdien duren deze procedures nog geen jaar, waar andere omgevingszaken volgens de bestuursrechter ruim veertien maanden duren. De Raad van State erkent wel dat andere rechtszaken soms langer duren door de voorrang. Eerder dit jaar werd de voorrangsmaatregel verlengd tot juli 2026.
Of het aantal versnelde woningbouwzaken zal stijgen, weet de woordvoerder niet zeker. "We verwachten dat rechtszaken blijven binnenkomen. Als je kijkt naar de trend van de afgelopen vijf jaar zien we geen afname in het aantal zaken."
