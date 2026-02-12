Oekraïne meldt grote aanval, stroomuitval in Kyiv en Odesa

KYIV (ANP/RTR/AFP) - Oekraïne heeft opnieuw melding gemaakt van een grote Russische aanval. De luchtmacht meldt dat 's nachts 24 ballistische raketten, een kruisraket en 219 drones zijn afgevuurd. Steden als Kyiv en Odesa zouden tot de hoofddoelen hebben behoord.

Journalisten van nieuwssite Kyiv Independent melden dat in Kyiv explosies klonken en vervolgens de stroom uitviel. Volgens burgemeester Vitali Klitsjko kwamen 2600 woongebouwen door de aanvallen zonder verwarming te zitten.

Ook in de zuidelijke kuststad Odesa ontregelden aanvallen het openbare leven. Vicepremier Oleksi Koeleba meldt dat bijna 300.000 mensen geen toegang hebben tot stroom en drinkwater.

Aanvallen op infrastructuur

Op meerdere plekken in het land raakten mensen gewond. Het zou gaan om zeven gewonden in Kyiv, Odesa en Dnipro. Onder de slachtoffers zouden zich een baby en een 4-jarig meisje bevinden.

Rusland voert regelmatig aanvallen uit op Oekraïense infrastructuur. Daardoor komen Oekraïners in de wintermaanden in de kou te zitten.