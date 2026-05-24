Oekraïne meldt grote raketaanval op Kyiv

KYIV (ANP) - De Oekraïense hoofdstad Kyiv is in de nacht van zaterdag op zondag bestookt met ballistische raketten. Volgens de autoriteiten raakten zeker vijf mensen gewond, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht.

In de stad waren harde explosies te horen. Volgens journalisten van persbureau AFP schuilde een groot aantal mensen in een metrostation in het centrum. De militaire autoriteiten spreken van een massale raketaanval.

Volgens burgemeester Vitali Klitsjko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Ook zouden brokstukken zijn neergekomen in het noordwesten van de stad.

Oekraïne en de Amerikaanse ambassade hadden eerder gewaarschuwd voor een grote Russische aanval op Kyiv. Moskou had vergelding aangekondigd na Oekraïense aanvallen op door Rusland bezet gebied in het oosten van Oekraïne.