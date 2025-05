Oekraïne meldt opnieuw grootste Russische aanval tot nu toe

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne meldt dat Rusland het land heeft aangevallen met 355 drones en negen kruisraketten. Daarmee was het volgens de luchtmacht de grootste luchtaanval op Oekraïne sinds het begin van de oorlog.

De Oekraïense luchtmacht verklaart dat 223 drones en alle raketten zijn neergehaald. De koers van 55 drones werd gewijzigd door elektronische oorlogsvoering. Meerdere regio's maakten eerder al melding van een Russische aanval. Zo ging het luchtalarm in de regio Kyiv zes uur lang af. Er zijn volgens president Volodymyr Zelensky diverse gewonden.

Oekraïne meldde eerder dat het in de nacht van zaterdag op zondag ook al het doelwit was van de grootste luchtaanval in de oorlog. Toen ging het volgens het land om 298 drones en vielen dertien doden. Oekraïne werd de voorgaande nacht ook al massaal aangevallen. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde in reactie op het geweld dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin "compleet gestoord is geworden" en "onnodig veel mensen doodt".

Zelensky vindt dat Rusland sancties opgelegd moet krijgen voor de toename van Russische aanvallen. "Alleen een gevoel van totale straffeloosheid kan Rusland in staat stellen om zulke aanvallen uit te voeren en de omvang ervan te blijven vergroten", aldus de president op sociale media. Hij meldt ook dat de luchtverdediging en reddingswerkers de hele nacht actief waren.