Van de Zandschulp krijgt wildcard voor Libéma Open

DEN BOSCH (ANP) - Botic van de Zandschulp is met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi van Den Bosch. De 29-jarige Nederlander staat 89e op de wereldranglijst. Hij werd zondagavond door de Amerikaan Emilio Nava uitgeschakeld op Roland Garros. Het ATP 250-toernooi op de grasbanen van het Autotron is van 7 tot en met 15 juni.

Van de Zandschulp komt voor de derde keer in actie op het gras in Noord-Brabant. Titelverdediger Alex de Minaur leidt het deelnemersveld waar verder Daniil Medvedev, Arthur Fils, Ugo Humbert, Sebastian Korda en Karen Chatsjanov aan deelnemen. Tallon Griekspoor (winnaar in 2023) is de andere Nederlander die direct in het hoofdtoernooi staat.

De 23-jarige Guy den Ouden heeft een wildcard voor het kwalificatietoernooi ontvangen. Zijn huidige 187e positie is zijn persoonlijk beste notering. Afgelopen week maakte hij zijn debuut in de kwalificaties voor Roland Garros.