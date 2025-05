Oekraïne meldt stabilisatie front rond Pokrovsk

POKROVSK (ANP/RTR) - De Oekraïense krijgsmacht heeft het front rond de stad Pokrovsk weten te stabiliseren, meldt legerleider Oleksandr Syrsky. De Russen proberen de Oost-Oekraïense stad al maanden te veroveren, maar hun opmars zou nu tot stilstand zijn gebracht.

Pokrovsk ligt in de regio Donetsk en is een belangrijk logistiek knooppunt. De stad wordt van drie kanten bedreigd door Russische troepen die regelmatig beschietingen en aanvallen uitvoeren. Als de Russen de stad veroveren, zouden ze volgens waarnemers gemakkelijker kunnen doorstoten in de rest van de regio.

President Volodymyr Zelensky stelde afgelopen zomer al dat de verovering van Pokrovsk de hoogste prioriteit zou hebben gekregen voor het Kremlin. Sindsdien hebben de Russen langzaam terreinwinst geboekt rondom Pokrovsk, maar ze zijn nog niet binnen de stadsgrenzen geweest.