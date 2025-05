Hoole met wielerploeg Lidl-Trek naar Giro d'Italia

DEINZE (ANP) - Daan Hoole neemt voor het derde jaar op rij deel aan de Giro d'Italia, de wielerkoers die vrijdag in Albanië begint. De boomlange Zuid-Hollander is opgenomen in de selectie van de Amerikaanse ploeg Lidl-Trek. Kopmannen van het team zijn de Italiaan Giulio Ciccone, die al een keer het bergklassement en drie keer een rit won in de Giro, en de Deen Mads Pedersen.

Pedersen, een van de uitblinkers dit voorjaar, won een keer eerder een etappe in de Giro, in 2023 in Napels.

De 26-jarige Hoole, wiens contract bij Lidl-Trek afloopt, reed sinds Parijs-Roubaix geen koersen meer. Hij speelt vooral een rol in de voorbereiding op de sprints waar Pedersen wil toeslaan. Ook diens landgenoot Søren Kragh Andersen maakt deel uit van de Giro-selectie. Hij keerde vorige week in de Duitse wielerkoers Eschborn-Frankfurt na een half jaar terug in het peloton nadat hij begin dit jaar een operatie had ondergaan aan een goedaardige tumor in zijn balzak. Het was zijn eerste wedstrijd in dienst van Lidl-Trek.