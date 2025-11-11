ECONOMIE
Oekraïne meldt terugtrekking uit vijf dorpen in zuiden

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 21:28
anp111125176 1
KYIV (ANP/DPA) - Het Oekraïense leger heeft zich na hevige gevechten met Russische troepen teruggetrokken uit vijf dorpen in de zuidelijke regio Zaporizja. Het bevel werd gegeven na de vernietiging van alle schuilplaatsen en versterkingen. De Russen vuurden ongeveer 2000 granaten af op de Oekraïense posities, aldus de Oekraïense legergroep Zuid op Facebook.
Het vertrek uit de dorpen betekent een terugtrekking van ongeveer 10 kilometer. Militaire waarnemers hadden al melding gemaakt van een doorbraak op dit deel van de frontlinie. Ook het Russische leger had de verovering van meerdere plaatsen al geclaimd.
Als redenen voor de Russische successen gelden de uitdunning van de Oekraïense linies door een ernstig tekort aan militairen en de Russische dronesuperioriteit. Vorige maand ontbrak een recordaantal Oekraïense militairen door desertie of ongeoorloofde afwezigheid. Ruim 20.000 gevallen werden geregistreerd. Het aantal niet-gerapporteerde gevallen zou nog groter zijn.
